Juventus-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri
milano
5 Ottobre, 19:50
Il Milan affronterà alle 20:45 la Juventus nella partita valida per la 6a giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match

Alle 20:45 il Milan affronterà la Juventus di Igor Tudor all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Gabbia, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

