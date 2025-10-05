Juventus-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alle 20:45 il Milan affronterà la Juventus di Igor Tudor all’Allianz Stadium di Torino nel match valido per la 6a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; Gabbia, Pavlovic, De Winter; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.