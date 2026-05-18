Ardon Jashari ha voluto esprimere il suo parere sulla partita di oggi contro il Genoa. Le dichiarazioni dello svizzero al termine dell'incontro

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato a SportMediaset subito dopo la vittoria contro il Genoa. Per il giovane talento svizzero è stata una gara con alti e bassi. Ha avuto un inizio complicato, con diverse imprecisioni, compresa quella che ha permesso a Ekhator di trovarsi solo davanti a Maignan nel finale. Indubbiamente, questa stagione rappresenta per Jashari un periodo di adattamento e sviluppo, ostacolato da un grave infortunio subito in allenamento a settembre. Ha collezionato poche apparizioni, tutte non particolarmente fortunate, ma ci vorranno tempo e pazienza. Il vero Jashari potrà mostrarsi nel prossimo campionato, magari con maggiore supporto a centrocampo, dove quest'anno solo Adrien Rabiot e l'eccezionale Luka Modric hanno brillato. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni nel post gara.

Le parole di Jashari

Cagliari salvo: le parole di Pisacane

"È stata la mia partita migliore? No. Non sono mai soddisfatto del mio gioco. Cerco sempre di dare il massimo e di notare ogni piccolo aspetto o errore, come quello finale. Ma fa parte del gioco, sono esperienze che aiutano a crescere. L'importante è mettere il Milan in Champions League, nient'altro. Un messaggio ai nostri tifosi? Direi che domenica è fondamentale per noi, così come voi siete cruciali per noi a San Siro, la casa del Milan. Insieme, possiamo vincere questa partita, forza Milan. "Nel frattempo proprio in relazione della prossima partita, l'allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il suo Cagliari (preso da esordiente) rimarrà in Serie A. Il mister ha raggiunto l'obiettivo con un giorno di anticipo. "Ho sempre creduto nella salvezza," ha detto al termine dell’incontro, "se pensiamo a situazioni positive, credo si realizzino. La nostra squadra, impegnata in un progetto con tanti giovani, ha perso alcuni elementi durante il cammino. Ma ce l'abbiamo fatta. " La partita contro il Torino riassume un po' il campionato: "Questa sera il gruppo ha mostrato la determinazione di chiudere il discorso. Finalmente siamo riusciti a battere una squadra sia all'andata che al ritorno. "