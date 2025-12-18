Jashari: “Napoli? Servirà fiducia in noi e massimo impegno”

Ardon Jashari è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan e della Supercoppa Italiana

Ardon Jashari ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al Milan e alla Supercoppa Italiana:

Cosa pensa del Napoli, avversario di stasera?

“Non bisogna comparare la gara di Supercoppa con quella d’andata in campionato perché questo sarà un incontro a eliminazione diretta: chi vince va in finale… In Serie A invece, c’è tempo per rimediare a una sconfitta. Sarà tutto diverso e dovremo essere pronti. Il Napoli lo conosciamo bene: è forte e competitivo visto che ha vinto lo scorso campionato. Serviranno fiducia in noi stessi e il massimo impegno”.

Contro le grandi finora avete fatto sempre bene.

“Vero, ma questo match sfugge a tutti gli schemi: sarà difficile sia per noi sia per loro”.

Un giocatore del Napoli che teme più degli altri?

“Difficile dirlo. Il Napoli ha qualità in tutti i reparti, ma noi non dobbiamo pensare a chi è il più pericoloso: bisogna godersi la partita, dare il massimo e andare in finale. È un nostro obiettivo e per riuscirci dobbiamo far bene ciò che il mister ci chiede”.