Italiano: “Contro il Milan non sarà facile, ma vogliamo onorare il campo”

MILANO – Nel post partita della prima storica vittoria dello Spezia in Serie A ai danni dell'Udinese per 2 a 0, è intervenuto il tecnico della formazione ligure Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Vincere aiuta a lavorare in maniera diversa, con più serenità. Domenica giocheremo contro il Milan, non è semplice avere tre partite simili da neopromossa. Non piace a nessuno essere una vittima ancor prima di iniziare. Noi vogliamo onorare il campo".