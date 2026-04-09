3. Germania (3 su 7) 19.714

4. Portogallo (3 su 5) 18.900

5. Italia (2 su 7) 18.714

6. Francia (2 su 7) 16.678

7. Polonia (0 su 4) 15.750

8. Grecia (1 su 5) 13.800

9. Danimarca (0 su 4) 12.250

10. Cipro (0 su 4) 12.156

Il confronto

Se consideriamo la passata stagione non ci sono paragoni. L’Italia difendeva il suo terzo posto nel ranking rinunciando comunque al posto in più per andare in Champions League (privilegio solo delle prime due classificate). Questa stagione le colpe sono da spartire su tutta la scala. Il Milan è reduce da una stagione molto travagliata che ha portato il decimo posto con la conseguente non partecipazione alle coppe europee. Juventus e Inter non hanno passato i play-off contro Galatasaray e Bodo Glimt togliendo altre due squadre dalla classifica del ranking. L’Atalanta ha cercato l’impresa impossibile contro il Bayern Monaco di Kompany e l’epilogo è stato a senso unico. Roma e Bologna hanno svolto un buon cammino ma il destino le ha volute contro nel sorteggio per gli ottavi e adesso tocca ai rossoblu battere l’Aston Villa ai quarti. La Fiorentina continua il suo percorso in Conference League sebbene non tutto sia andato sempre liscio. Il Crystal Palace è un avversario molto temibile.

Il possibile aumento di punteggio del nostro ranking è nelle mani di Bologna e Fiorentina che per poter ottenere un podio dovrebbero arrivare in finale e vincere. Entrambe lottano contro due squadre inglesi nonché dirette avversarie. L’obiettivo principale è quello di tornare competitivi in Europa e per farlo servono più squadre. Questo porterebbe un confronto nei campi tra le nostre formazioni e quelle europee così da stabilire quanto ancora siamo lontani o vicini alle altre realtà calcistiche.