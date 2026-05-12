Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha condiviso le sue opinioni riguardo le recenti performance del Milan e ha indicato il principale responsabile della situazione attuale.

Ecco ciò che ha dichiarato sulla possibile crisi interna nella rosa

Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la sconfitta del Milan contro l'Atalanta per 2-3

"Fate attenzione, non voglio giustificare Allegri perché se si ottengono 42 e 25 punti non si può, e sono assolutamente dalla parte di Allegri in tutte queste occasioni. Ieri era riluttante a schierare Leao, ha affrontato un problema con Pulisic e ha dovuto schierare un Leao che, ragazzi, è inguardabile. Inoltre, voglio dire che all’interno della società ci sono individui che non stanno giocando per il Milan; non farò nomi, ma ci si arriva in fretta. C'è una crisi interna. Perché non schierare Leao e Fofana? perché probabilmente sono un po’ distratti e non hanno il coraggio di giocare a San Siro in queste circostanze"."Al momento Allegri non sembra avere alcuna visione chiara, ha causato un disastro. Non posso dire se il disastro maggiore sia di Allegri, di Furlani o di Tare. Considerando la protesta contro Furlani, che ha raccolto tra le 50. 000 e le 52. 000 firme, mi aspetto di vedere qualcosa sul campo. Devi dimostrarmi che sei un allenatore che ha lavorato nei giorni scorsi, menomale in vista di una partita cruciale, perché ora il Milan, dopo questa battuta d'arresto, è stato raggiunto dalla Roma e superato dalla Juventus. Il Como è a due punti e ci sono due partite da giocare. Il destino dipende sempre dal Milan, ma vorrei esprimere che il destino può anche portarti a vincere negli ultimi due incontri, sicuramente non con un gioco come quello di stasera, perché se continui a giocare così, per me perderai o non vincerai neanche contro una squadra di Serie B. "