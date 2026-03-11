Milan, Serafini: “L’Inter rimane…” Le parole

Il Milan si è avvicinato ai cugini in classifica tuttavia secondo Serafini sarà difficile un ribaltamento delle sorti finali

Dopo aver vinto il derby, il Milan ha davvero la possibilità di riaprire la lotta per il titolo, riducendo i sette punti di distanza dall’Inter?

“Forse potrebbe ridurlo, magari a cinque o quattro punti. Tuttavia, dobbiamo essere realistici: l’Inter ha dominato tutte le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica. Ha avuto maggiori difficoltà nelle sfide contro le grandi, ma contro le squadre più deboli riesce a vincere quasi sempre. Con i risultati che ha ottenuto finora, è difficile immaginare che possa perdere tanti punti nelle ultime dieci partite. Dall’altra parte, il Milan ha fatto bene contro le squadre forti, ma ha perso troppi punti contro le più deboli. Per questo motivo, al momento, penso che sia molto arduo riaprire la corsa al titolo”.

Quanto conta il fatto che l’Inter non abbia più impegni in Champions League?

“Incide moltissimo. Negli ultimi anni, l’Inter è spesso arrivata alla fine della stagione molto stanca. Anche con Simone Inzaghi è successo: abbiamo visto qualche calo nel finale. Lo scorso anno è stato un chiaro esempio, con un declino nei momenti finali tra campionato, Champions e altri impegni. Quest’anno però, l’uscita dalla Champions potrebbe addirittura rivelarsi un vantaggio: con meno partite, è più semplice gestire le forze e arrivare fino in fondo senza perdere colpi”.

Quindi, alla fine, l’Inter rimane la squadra favorita?

“Assolutamente, credo sia molto improbabile che l’Inter perda tanti punti da far sì che il Milan possa rimontare. Nel calcio è successo di tutto, quindi non si può mai dire mai. Ma oggi mi sembra davvero difficile immaginare un recupero completo del Milan”.