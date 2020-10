Inter-Milan, le probabili formazioni del derby [in aggiornamento]

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

MILANO – Le probabili formazioni del derby tra Inter e Milan, valido per la quarta giornata di Serie A ed in programma oggi alle 18 al “Giuseppe Meazza” di San Siro.

Qui Inter, le ultime

Le scelte di Antonio Conte per il match di questa sera saranno fortemente condizione dal coronavirus, con ben sei giocatori contagiati; uno solo di essi, però, era certo del posto da titolare: Bastoni. Con Skriniar e il centrale classe 1999 fuori dai giochi, la difesa del derby sarà composta da D’Ambrosio e Kolarov con De Vrij centrale. In mediana ancora panchina per Eriksen e spazio a Brozovic e Vidal. Perisic e Hakimi sulle corsie esterne. Barella invece agirà da trequartista nel 3-4-1-2 alle spalle dell’intoccabile duo Lukaku-Lautaro. Sanchez, così come Eriksen, partirà dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Martinez. (Squalificati: Sensi; Indisponibili: Vecino, Young, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Bastoni)

Qui Milan, le ultime

La notizia più attesa è arrivata ad inizio settimana: Ibrahimovic è guarito e nel derby ci sarà. Lo svedese sarà titolare nel 4-2-3-1 rossonero supportato da Calhanoglu, Saelemaekers a destra (preferito a Castillejo) e da Brahim Diaz, in ballottaggio con Rafael Leao per sostituire l’infortunato Rebic. Pioli, nonostante la perdita di Gabbia, ritroverà capitan Romagnoli in coppia con Kjaer in difesa, con Calabria alla loro destra e Theo Hernandez alla loro sinistra. In mediana l’inossidabile coppia Kessie-Bennacer; panchina per Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Dìaz; Ibrahimovic. (Indisponibili: Rebic, Musacchio, Gabbia)