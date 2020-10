Inter-Milan, il migliore in campo: Ibrahimovic stratosferico

Inter-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, fra i rossoneri è Zlatan Ibrahimovic.

Il centravanti svedese, oltre ai due goal segnati, ha giocato una partita magistrale: nettamente vinto il confronto con De Vrij, nettamente dominato il match: le ha prese tutte lui e lui ha preso in mano un Milan che, a conti fatti, vola. Ah, veniva da due settimane chiuso in casa per il coronavirus. Ah, ha 39 anni.