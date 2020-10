Calciomercato Milan – Tenetevi forte, nome clamoroso: può arrivare gratis!

Calciomercato Milan, spunta l’occasione: un top player a zero euro

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultima sessione di calciomercato si è conclusa da poco, ma le voci non accennano a placarsi. Le grandi occasioni arrivano quando meno te lo aspetti e nei prossimi mesi i rossoneri potrebbero tentare di coglierne più di una. Sono moltissimi i grandi giocatori in scadenza di contratto che il Milan potrebbe prelevare a parametro zero, rinforzando la squadra per la prossima stagione senza intaccare troppo il bilancio. Nello specifico, nelle ultime ore si sta parlando di una grande possibilità per i rossoneri: un vero top player starebbe per liberarsi dal suo club.

Stando a quanto riferisce il portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Balon, Luka Modric non rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid. Il Pallone d’Oro andrà in scadenza nel prossimo giugno e, in caso di mancato accordo per un prolungamento con i Blancos, potrebbe trattare già da febbraio con la sua prossima squadra. Secondo calciomercato.it, il fenomeno croato potrebbe rappresentare un’occasione unica per il Milan, che stavolta non se lo lascerebbe sfuggire facilmente. Modric era stato già accostato ai rossoneri, con Boban principale sponsor dell’operazione, ma non è da escludere che Maldini possa fare un nuovo tentativo nei prossimi mesi.

Naturalmente, le pretese economiche di un campione come Modric potrebbero spaventare il Milan, per cui sarebbe indispensabile la qualificazione alla prossima Champions League. La politica societaria imposta da Gazidis non permetterebbe alla dirigenza di investire su giocatori in età avanzata, ma il caso Ibra ci ha dimostrato che la proprietà è disposta a fare delle eccezioni per i fuoriclasse. Staremo a vedere come evolverà la situazione, con grande attenzione alle possibili trattative tra Modric e il Real. Nel frattempo però, attenzione. Calhanoglu si allontana? Maldini corre subito ai ripari: già pronti i possibili sostituti, nel mirino ci sono 10 nomi top! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA