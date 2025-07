Clamoroso dall’Inghilterra: il Milan pensa a Gabriel Jesus

Dall’Inghilterra rimbalza il nome di Gabriel Jesus per il Milan: l'attaccante brasiliano in uscita dall’Arsenal è seguito da mezza Europa.

Arriva dall’Inghilterra una clamorosa indiscrezione: secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Milan starebbe monitorando Gabriel Jesus come possibile rinforzo per l’attacco.

Un’occasione di mercato da valutare

È risaputo che il Milan sia alla ricerca di un nuovo attaccante. Tuttavia, Gabriel Jesus non rispecchia esattamente l’identikit tracciato finora da Tare e Allegri, ovvero quello di una punta forte fisicamente, stile Giroud. L’attaccante brasiliano è un brevilineo rapido e tecnico, alto 1,75, ma sa trovare facilmente la via del gol e potrebbe comunque rappresentare un’occasione importante.

Jesus sarebbe infatti in uscita dall’Arsenal, che nel frattempo ha acquistato Gyökeres. Nelle ultime stagioni il brasiliano ha avuto qualche problema fisico e non ha collezionato moltissimi minuti (26 presenze e 7 gol in tutte le competizioni nella stagione passata), ma le sue qualità tecniche restano fuori discussione.

Resta ora da capire se le voci si tradurranno in una trattativa concreta. Secondo CaughtOffside, su Gabriel Jesus ci sarebbero anche Inter e Barcellona, oltre a diverse squadre di Premier League come Newcastle e Tottenham. Vedremo quale sarà la prossima destinazione del brasiliano.