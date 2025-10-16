Infortunio Pulisic – Furia Allegri, alza il telefono

Il modo in cui si è infortunato Pulisic al Milan non è piaciuto proprio per niente. Allegri e Tare visibilmente irritati cercano di correre ai ripari per far si che non accada più una cosa del genere. Non al Milan.

Ma come si fa a commettere un errore del genere? E’ questa la prima cosa esclamata (forse un po’ più colorita) da Allegri e Tare alla notizia dell’infortunio di Pulisic. E più passavano le ore più la rabbia continuava a crescere. Il Milan dovrà fare a meno dello statunitense per chissà quante settimane per un problema evitabilissimo: Infortunio muscolare al bicipite femorale rimediato nella inutile amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia. Pulisic già malconcio di suo, è stato utilizzato titolare dal CT Pochettino, che ha finito per fare la frittata. Giocatore i fortunato e a pagare il conto ci dovrà pensare Allegri che non potrà usarlo per un po’.

Milan irritato Pochettino avvisato

Sia Tare sia Allegri considerano Pulisic uomo chiave nel Milan di quest’anno. Perderlo per un motivo così stupido ha fatto perdere le staffe al duo e, sicuramente, anche a qualcun altro nei piani alti di milanello. Telefonate oltreoceano per chiedere spiegazioni saranno sicuramente partite, ma anche per ribadire un concetto semplice e chiaro: il Milan non è disposto a subire certe ‘leggerezze’. Perché di leggerezza sicuramente si tratta. Il ct statunitense probabilmente avrà agito con superficialità, ne siamo certi, ma almeno d’ora in poi, prima di schierare un calciatore in condizioni precarie ci penserà un po’… o almeno un pochettino.