Roma-Milan, Parla Amelia: “Incontro di grande…” Le parole

L'ex portiere rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida che vedrà il Milan impegnato contro la Roma

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato da TMW Radio in vista della sfida tra Roma e Milan di domenica sera all’Olimpico. Ecco le sue affermazioni:

Qual è il valore di Roma-Milan?

“Per il Milan si tratta di un incontro di grande rilevanza. Quest’anno, per il club rossonero, le sfide decisive hanno avuto un impatto notevole, poiché ha perso punti contro squadre di medio-basso livello. La Roma spera di emergere da questa partita per generare ulteriore entusiasmo nel percorso guidato da Gasperini. L’Inter appare distaccata rispetto alle altre, e nei prossimi tre turni affronterà avversari più accessibili; dovranno mantenere un alto ritmo per poterla raggiungere. Siamo in un momento molto critico del campionato, il Milan ha perso molti punti che lo avrebbero potuto tenere vicino all’Inter”.

Gasperini che effettuerà cambi nella formazione per l’Europa League in preparazione al Milan:

“Il messaggio è chiaro, ha sottolineato che la partita di domenica è fondamentale. La posizione in Europa League è buona, quindi è inevitabile un cambiamento in vista del Milan. Credo che i calciatori preferiscano allenatori che comunichino chiaramente piuttosto che pensare solo internamente. È ovvio che non puoi modificare tutta la squadra, ma Gasp desidera comunque che i giocatori mostrino impegno stasera, dimostrando di essere presenti e da poter contare su di loro fino alla fine”.

Il Milan, però, si presenta con più energie poiché non è impegnato nelle competizioni europee:

“Essere il Milan significa che osservare gli altri impegnati nelle coppe può generare frustrazione. Deve approfittare di questa stagione per tornare in Champions, e ciò è cruciale. Allegri e il team stanno portando avanti un lavoro significativo”.

Chi si dovrebbe scegliere tra Maignan e Svilar?

“Entrambi sono assolutamente cruciali. In termine di prestazioni sono sullo stesso livello, ma per questione d’età, opterei per Svilar”.