Milan, Due ballottaggi in vista del derby: i nomi

Ci sono alcuni dubbi per Massimiliano Allegri in vista della partita di stasera contro l'Inter: due ballottaggi in atto

Manca sempre meno all’inizio del derby di Milano. Allegri vuole essere sicuro di schierare i migliori undici iniziali. Sullo sfondo c’è il piazzamento in Champions League e il valore unico di questa sfida contro i diretti rivali neroazzurri.

Due sono i dubbi attuali. Andiamo a vedere i ballottaggi. Il primo è a metà campo dove Fofana (55%) e Ricci (45%) si giocano la maglia da titolare. L’ex Torino è in leggero svantaggio per i soliti motivi: serve fare la legna e mantenere il ritmo alto il più possibile. Con Ricci in campo il Milan può acquisire più palleggio e questo rimane un dubbio difficile da sciogliere.

Sulla fascia sinistra Bartesaghi (55%) ed Estupinan (45%) sono in ballottaggio. Il terzino italiano è appena rientrato dall’infortunio e sembrerebbe la scelta iniziale ma non quella definitiva. Si tratta di una carta troppo importante per Allegri.