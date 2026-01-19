Milan a riposo, Inter in UCL: l’analisi di Licari

I neroazzurri affronteranno domani l'Arsenal in Champions League mentre il Milan riposerà per 6 giorni prima del prossimo turno

Fabio Licari, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo il match tra Milan e Lecce: “Si tratta di gioco, di risultati o forse di divertimento, come diceva quella vecchia pubblicità? Mentre aspettiamo delle risposte in un momento di rincorsa, il Milan prosegue dritto per la sua strada, l’unico a mantenere il passo dell’Inter. Il Napoli resiste, la Juve affronta delle difficoltà nel suo sviluppo, mentre la Roma è in attesa di conferme”.

Licari prosegue

“Senza troppo filosofeggiare, i rossoneri hanno raggiunto quota 46. Tre punti di differenza possono essere significativi, dato che i nerazzurri non sbagliano un passo e affrontano il Pisa, mentre i rossoneri si preparano ad affrontare la rinvigorita Roma di Malen. Tuttavia, tre punti possono anche sembrare pochissimi. Allegri avrà una settimana per prepararsi contro Gasperini, mentre i suoi avversari si preparano a una intensa settimana di impegni europei. E Allegri predilige lavorare serenamente”.

Licari chiude

“Contro il Lecce si è visto che, per un tempo, era riuscito a mantenere l’equilibrio tra le due aree, senza concedere occasioni, eccetto un tiro di Pulisic che è stato parato dal fenomenale Falcone. Poi, nella ripresa, il Lecce ha perso il suo assetto con difficoltà e si è aggrappato solo a Santo Falcone. Con l’ingresso di un attaccante, sorprendentemente, arriva la svolta: una straordinaria azione di Saelemaekers, considerato un giocatore sottovalutato, e un colpo di testa di Fullkrug porta il punteggio sull’1-0. Il Milan si piazza da solo al secondo posto e sogna, mentre il Lecce viene affiancato dalla Fiorentina e comincia a tremare. “