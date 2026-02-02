Milan, Allegri studia un piano B in attacco? La probabile

Senza Pulisic, Max deve trovare una soluzione adeguata per fronteggiare il Bologna nella sfida di domani al Dall'Ara

Massimiliano Allegri affronta due importanti mancanze: oltre a Santiago Gimenez, che è infortunato da tempo, domani non saranno disponibili neppure Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Inoltre, Rafael Leao non ha ancora recuperato completamente, quindi la nuova coppia d’attacco provata in allenamento è quella formata da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Sulla fascia destra troveremo Zachary Athekame, mentre a sinistra continuerà Bartesaghi.

A centrocampo, assieme ai titolari Modric e Rabiot, dovrebbe rientrare Fofana. La difesa includerà Gabbia con il ritorno di Pavlovic e la conferma di De Winter, che questa volta lascerà Tomori in panchina. In porta, naturalmente, ci sarà Mike Maignan, il capitano che ha recentemente rinnovato il contratto.