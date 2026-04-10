Mercato Milan, Terzino in arrivo dalla Premier?

Sembra esserci una potenziale occasione per il Milan nel reparto difensivo: il nome del momento è quello di Andrew Robertson

Nonostante il campionato sia ancora in corso, il mercato dei trasferimenti si avvicina rapidamente e i nomi associati al club rossonero stanno aumentando costantemente. È evidente che ci saranno diversi elementi da considerare. Chi sarà l’allenatore per la prossima stagione, con Massimiliano Allegri che sembra la scelta più probabile. Inoltre, sarà fondamentale capire se il club otterrà qualificazione per la prossima Champions League, un aspetto che avrà un impatto significativo sulle strategie di mercato del Milan per l’estate. Un altro aspetto da considerare saranno le necessità del tecnico, legate alla formazione che intende adottare, se si continuerà con il 3-5-2 o si passerà al 4-3-3. Nonostante questi parametri, ci sono alcuni calciatori che potrebbero decisamente potenziare la squadra rossonera. Tra questi figura Andrew Robertson, terzino del Liverpool che ha lasciato il segno nella storia della sua squadra.

I numeri

Andrew Robertson, difensore del Liverpool, è nato nel 1994 e quest’anno ha raggiunto i 31 anni. Sebbene l’età possa spaventare, esempi come quelli di Rabiot e Modric dimostrano che spesso essa è solo un numero e non implica necessariamente la fine della carriera di un giocatore. Infatti, lo scozzese ha disputato 31 partite con i Reds in questa stagione, coprendo Premier League, Champions League e coppe nazionali inglesi. Ha accumulato 1. 596 minuti, con una media di 63 minuti per partita. Non sono pochi, considerando che si gioca nella Premier League, un campionato dove le squadre competono a un ritmo e con un’intensità doppie rispetto a quello italiano.

Le possibilità del Milan



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Il suo palmarès è impressionante: ha conquistato 2 titoli di Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per club, solo per menzionare i traguardi più significativi. Quindi, l’esperienza rappresenta un elemento cruciale che potrebbe fare la differenza nel Milan. Un altro aspetto importante è quello tattico. Con un terzino di ruolo, Allegri avrebbe la possibilità di schierare un 4-3-3 senza dover adattare altri giocatori in posizioni non naturale. La sua presenza non deve ostacolare la crescita di Bartesaghi, in realtà accadrebbe il contrario. Avere al proprio fianco per un anno un giocatore che ha avuto un ruolo da protagonista nei successi europei e mondiali sarebbe estremamente vantaggioso per il giovane terzino italiano. Infine, un aspetto non trascurabile è il costo: il contratto di Robertson con i Reds scade il 30 giugno 2026. Quindi, a meno di un rinnovo, il giocatore potrebbe essere disponibile a costo zero. Attualmente guadagna 4,5 milioni di sterline più 1 di bonus, equivalente a poco più di 5,5 milioni di euro, una cifra già ragionevole che potrebbe essere ulteriormente discussa direttamente con il calciatore.