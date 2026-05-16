Stefano Impallomeni ha commentato il periodo difficile del Milan, concentrandosi anche su Massimiliano Allegri.Il Milan sta attraversando uno dei suoi momenti più problematici degli ultimi tempi. Dopo un avvio incoraggiante, i risultati recenti hanno sollevato incertezze e stress all'interno del club. Le difficoltà non si limitano solo alla posizione in classifica, ma si estendono anche alla qualità del gioco, che risulta spesso poco brillante e irregolare. Molti tifosi esprimono il loro disappunto per la scarsa continuità della squadra, che fatica a mantenere prestazioni elevate contro avversari considerati alla loro portata. In aggiunta, ci sono problemi dirigenziali e una situazione da risolvere in vista della prossima stagione. Nel frattempo, è fondamentale ottenere la qualificazione in Champions League per evitare nuove crisi sportive e iniziare la pianificazione per l'anno successivo nel modo migliore possibile. Questo è l'obiettivo di Massimiliano Allegri nelle ultime due partite, che saranno decisive.

Le parole di Impallomeni

L'intervento di Guido De Carolis

ha discusso di, esprimendo pareri su chi tra i due abbia deluso di più:"Non saprei chi scegliere, entrambe le annate sono state complicate. Il Napoli ha deluso rispetto ai suoi traguardi. Se Allegri dovesse ottenere la Champions, raggiungerebbe il suo obiettivo. Non ha ricevuto supporto sul mercato come il Napoli. Anche considerando gli infortuni, il Napoli doveva fare di più".Durante la consueta trasmissione Maracanà su TMW Radio, il giornalistaha parlato non solo della competizione per la Champions che si intensificherà questo weekend, ma anche della decisione di far disputare le partite delle squadre coinvolte in questa lotta domenica alle 12.

Sarri ha dichiarato che non parteciperà al derby di Sabato poiché contrariato per l'orario. Qual è la tua opinione?"Credo avesse ragione a non voler andare, ma essendo una persona intelligente penso che sarà presente. Ribadisco che era nel giusto, considerando che giocare alle 12:00 è assurdo. Chi ha stilato il calendario ha commesso un grave errore. Comunque, va sottolineato che è stato l'unico a opporsi a questa situazione. Ha sempre detto di odiare giocare a quell'ora e, se fosse per lui, farebbe solo partite alle 15:00. A prescindere dal giudizio, mi piace Sarri, perché è l'unico che ha il coraggio di criticare apertamente il sistema. Non si limita a discutere del lato sportivo, ma affronta anche l'aspetto politico".

In questa giornata, chi rischia di più nella lotta per la Champions?"Vedo la Juventus come la squadra favorita, mentre il Milan è in difficoltà. Sulla carta, i rossoneri hanno avversari facili, ma nelle ultime sei partite hanno raccolto solo quattro punti. Inoltre, subiscono molti gol da tempo e non riescono a mostrare una buona efficienza in fase offensiva".