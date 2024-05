Il saluto di Kjaer: “Il Milan come la nazionale, siamo diventati una famiglia”

Momento dei saluti per Simon Kjaer, che si è congedato con queste parole: "Voglio ringraziare tutti, non è facile per me stare qua e parlare in italiano. Ringrazio la società, l'allenatore, lo staff, voi tifosi. Mi avete portato gioie che non credevo fossero possibili nel mondo del calcio. La mia sensazione qui è la stessa che ho in nazionale da 15 anni. In 4 anni qui siamo diventati una famiglia. Questo gruppo qua mi ha fatto divertire ogni giorno. Ogni giorno che vado da Milano a Milanello, con le montagne dietro, è una delle più grandi gioie della mia vita, condivisa con voi. Grazie a tutti".