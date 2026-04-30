Matteo Moretto ha condiviso queste informazioni sul mercato in entrata per il centrocampo del Milan in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano

Sulle possibili voci di Koné del Sassuolo

Javi Guerra

Jashari come ripartenza

"È un calciatore che per le sue doti fisiche e tecniche è molto apprezzato da Allegri. L'allenatore del Milan desidera includere nella sua squadra giocatori alti e robusti, che possano integrarsi nel suo stile di gioco. Koné è elevato e possente, ed è abile a inserirsi, avendo già segnato sei reti in questa stagione. Possiede un contratto con il Sassuolo valido fino al 2030 e posso affermare che è nella lista del Milan, così come dell'Inter. Non è la scelta principale per i rossoneri, ma il club lo tiene d'occhio. Il Milan è già a conoscenza dei costi dell'operazione. In passato, Koné era stato vicino alla Roma"."Ci sono state due occasioni in cui Guerra è stato associato al Milan. È un giovane giocatore che si inserirebbe bene nel progetto del club rossonero, che vuole anche investire sui giovani. Guerra ha le qualità che piacciono ad Allegri, ma ha un contratto fino al 2029 e non ha avuto una grande annata, specialmente perché il Valencia sta affrontando molte difficoltà quest'anno. Inoltre, c'è una clausola di rescissione nel contratto che il calciatore ha firmato un anno fa, periodo in cui era stato trattato dal Milan insieme a Jashari; poi il club decise di puntare decisamente su Jashari e Guerra rinnovò con il Valencia"."Il prossimo anno, il Milan punterà a valorizzare Jashari. Guerra, comunque, non è una prima scelta; è un potenziale candidato, ma non è una priorità. Potrebbe diventarlo in futuro se altri obiettivi dovessero sfumare. Per le sue caratteristiche, Koné è considerato più interessante di Guerra e sarebbe più vantaggioso per il Milan di Allegri. Finora non ci sono stati contatti diretti tra il Milan e il Valencia, ma solo alcuni sondaggi con gli agenti del centrocampista spagnolo per chiarire le condizioni per un eventuale trasferimento".