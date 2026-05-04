In relazione alla stagione delle grandi squadre, e in particolare a quella del Milan, il giornalista e commentatore Giancarlo Padovan ha condiviso il suo punto di vista su Radio Radio.

Ecco cosa ha detto riguardo alle prestazioni dei rossoneri

La partita in breve

Il secondo tempo

"Scudetto? Ci sono molte opinioni e valutazioni, è successo di tutto. L'Inter, pur non dominando nei confronti diretti, è riuscita a mantenere un vantaggio consistente per lungo tempo, mentre il Napoli ha molto di cui lamentarsi. Se non avesse subito tutti quegli infortuni, avrebbe potuto competere e forse vincere il campionato. Per quanto riguarda il Milan, ha fatto il possibile, ma non era al livello di Inter e Napoli, lo stesso vale per Juventus e Roma. "Il Sassuolo ha sconfitto il, in una partita che è stata decisa già nei primi minuti. I neroverdi sono passati in vantaggio al 6' grazie ache ha concluso una veloce azione con, realizzando un preciso tiro rasoterra sul secondo palo. Ilha tentato di reagire e al 19' ha avuto una grande opportunità con, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento della sostituzione - è finita fuori. L'episodio che ha cambiato la partita è avvenuto al 24'., già ammonito, è intervenuto tardivamente su Laurientè ed è stato espulso con un secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci.Nella seconda frazione, ilha preso il comando e ha segnato subito. Al 47', Laurientè ha raddoppiato con un tiro appoggiato sul primo palo, frutto di una bella azione sulla sinistra con. I neroverdi hanno continuato a spingere e al 51' sono andati vicini al terzo gol con lo stesso, mentre ilha provato a riemergere con alcune iniziative isolate di. Nel finale, la squadra di Grosso ha gestito il 2-0 con ordine e senza correre rischi, conquistando una vittoria del tutto meritata. Ilè ottavo insieme al, mentre ilè terzo e non è ancora certo della qualificazione in Champions.