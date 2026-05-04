La prestazione di ieri lascia desiderare sotto ogni aspetto e adesso la Champions League è in serio rischio
In relazione alla stagione delle grandi squadre, e in particolare a quella del Milan, il giornalista e commentatore Giancarlo Padovan ha condiviso il suo punto di vista su Radio Radio.
Ecco cosa ha detto riguardo alle prestazioni dei rossoneri"Scudetto? Ci sono molte opinioni e valutazioni, è successo di tutto. L'Inter, pur non dominando nei confronti diretti, è riuscita a mantenere un vantaggio consistente per lungo tempo, mentre il Napoli ha molto di cui lamentarsi. Se non avesse subito tutti quegli infortuni, avrebbe potuto competere e forse vincere il campionato. Per quanto riguarda il Milan, ha fatto il possibile, ma non era al livello di Inter e Napoli, lo stesso vale per Juventus e Roma. "
La partita in breveIl Sassuolo ha sconfitto il Milan con un punteggio di 2-0 al Mapei Stadium, in una partita che è stata decisa già nei primi minuti. I neroverdi sono passati in vantaggio al 6' grazie a Domenico Berardi, che ha concluso una veloce azione con Laurientè, realizzando un preciso tiro rasoterra sul secondo palo. Il Milan ha tentato di reagire e al 19' ha avuto una grande opportunità con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche oggi al momento della sostituzione - è finita fuori. L'episodio che ha cambiato la partita è avvenuto al 24'. Tomori, già ammonito, è intervenuto tardivamente su Laurientè ed è stato espulso con un secondo giallo, lasciando i rossoneri in dieci.
Il secondo tempoNella seconda frazione, il Sassuolo ha preso il comando e ha segnato subito. Al 47', Laurientè ha raddoppiato con un tiro appoggiato sul primo palo, frutto di una bella azione sulla sinistra con Thorstvedt. I neroverdi hanno continuato a spingere e al 51' sono andati vicini al terzo gol con lo stesso Thorstvedt, mentre il Milan ha provato a riemergere con alcune iniziative isolate di Rabiot o Athekame. Nel finale, la squadra di Grosso ha gestito il 2-0 con ordine e senza correre rischi, conquistando una vittoria del tutto meritata. Il Sassuolo è ottavo insieme al Bologna, mentre il Milan è terzo e non è ancora certo della qualificazione in Champions.
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