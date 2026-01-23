Mercato Milan | Loftus e Maignan: il punto sui due top

Da una parte un rinnovo, dall'altra una possibile cessione: il Milan deve risolvere le questioni nei prossimi giorni

Secondo quanto comunicato da Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sta per concludersi. La firma del calciatore francese, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è prevista entro dieci giorni, tra la prossima settimana e i primi giorni di febbraio. Le parti hanno raggiunto un accordo per un contratto che si estenderà fino al 2030, con un’opzione per il 2031.

Riguardo al mercato di gennaio del Milan, l‘Aston Villa sta spingendo con decisione per accaparrarsi Ruben Loftus-Cheek, che oggi festeggia i 30 anni. Gli inglesi sono alla ricerca di un nuovo centrocampista a causa dell’infortunio di Boubacar Kamara, e il nome del giocatore del Diavolo figura tra i principali della loro lista di obiettivi.

Due casi molto importanti. A destare preoccupazioni è Loftus-Cheek dal momento che il Milan vorrebbe tenerselo stretto ma al contempo rispettare la volontà del calciatore (ancora da definire se non come “semplice apertura” alla Premier).