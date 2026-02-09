Milan, Pellegatti fa il punto su Rafael Leao

Carlo Pellegatti riporta il parere dei tifosi su Rafael Leao che non è ancora al meglio della forma a causa di un altro infortunio

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso di Rafa Leao e dei sostenitori che sono fatigati e vorrebbero cederlo. Ecco il suo pensiero:

“Leao è rientrato in squadra. Notando che alcuni tifosi si sono già stancati di lui, mi viene in mente che in passato c’erano tifosi che si erano messi in discussione anche per Albertini, per Rui Costa e per Seedorf. Adesso tocca a Leao. Ha messo a segno 7 gol e fornito 2 assist nonostante stia giocando al 30% delle sue capacità. La critica che dice ‘è svogliato, non si dà da fare’ è comprensibile, ma non si può applicare a quest’annata, perché mi spiegano che con la pubalgia è difficile persino scendere da un auto per il dolore. Abiamo Leao che, stringendo i denti, scende in campo al 30% e riesce comunque a segnare 7 gol e a fare 2 assist”.

“Non so se il Milan deciderà di tenerlo, ciò che conta è la solita affermazione: bisogna trovare un giocatore altrettanto valido o migliore. Se ciò accadrà, non ho nemmeno voglia di discuterne riguardo a Leao. Non sono certo che a prezzi del Milan si possano trovare calciatori competenti come Leao, che gioca in una posizione non a lui congeniale, avendo fatto dei sacrifici in un ruolo diverso. “