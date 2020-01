Il papà di Piatek: “Vuole giocare. Via dal Milan? La settimana prossima…”

Milan, parla il padre di Piatek

MILANO – Wladyslaw Piatek, padre di Krzysztof, si è così espresso a Sportowefakty sul futuro del numero 9 rossonero: "Kris non vuole fare la riserva, vuole giocare ed essere in forma per gli Europei, se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. In molti chiedono di Kris, ci sono delle proposte di prestito ma il Milan vuole cederlo a titolo definitivo, per una cifra simile a quella sborsata un anno fa. La prossima settimana il suo futuro sarà deciso. Si sta allenando molto ma è un uomo, non è una macchina".