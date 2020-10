Il Milan non cade contro lo Sparta Praga. 3 punti e testa del girone

MILANO – 90 minuti di circa di monologo rossonero. Sono pochissime infatti le volte in cui abbiamo visto lo Sparta Praga impensierire Tatarusanu, in campo al posto di Donnarumma ancora positivo al Covid. Il Milan gioca e lo fa bene trovando al 25esimo il vantaggio con Brahim Diaz, autore di una prova sostanziosa. Il Milan avrebbe potuto chiudere il match già nella prima frazione, quando, al 37esimo, l’arbitro concede un rigore per fallo su Ibrahimovic. Dagli undici metri va lo stesso svedese che però calcia male con la palla che sbatte sull’angolo della traversa. Dopo il rigore, per la prima volta la squadra ceca prova a farsi vedere nell’area rossonera. Nella ripresa il Milan parte forte sfiorando il 2 a 0 con prima Rafael Leao, appena entrato al posto di Ibrahimovic, poi con Tonali che cerca il gol da fuori l’area ceca. L’attaccante portoghese però si perdonare 10 minuti segnando il gol del 2 a 0 servito benissimo da Diogo Dalot con una bellissima trivela di quaresmiana memoria. Il Milan dilaga e Diogo Dalot si esalta trovando il suo primo gol in rossonero. Una rete pesante che chiude definitivamente la partita. Il Milan può dilagare grazie ai passaggi precisi e filtranti come al 74esimo quando Castillejo va alla ricerca della gloria personale invece di servire Rafael Leao. Pioli nel finale fa rifiatare sia Romagnoli, rientrato da poco in organico, e Bennacer: al posto del centrale si rivede Duarte, mente Kessié rileva l’ex Empoli. Il Milan vince e convince confermandosi il vero leader del girone H di Europa League. Per la squadra di Pioli è il 23esimo risultato utile consecutivo. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA