Icardi al Milan? C’è lo zampino della rossonera Wanda Nara

MILANO – In Spagna si parla molto del possibile arrivo al Milan di Mauro Icardi. L’argentino solamente un anno fa si è trasferito alla corte del PSG ma la sua avventura potrebbe essere già finita. Il club rossonero sarebbe pronto a staccare un assegno da 40 milioni per l’ex Inter e gli garantirebbe uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione. L’arrivo al Milan dell’attaccante potrebbe avere lo zampino di Wanda Nara, moglie e agente del giocatore. Infatti la nota showgirl argentina fu ospite, insieme all’ex marito Maxi Lopez di un programma in onda su Cielo del 2012 condotto da Simona Ventura, dichiarò di essere tifosa proprio del Milan. Wanda Nara disse, riferendosi all’ex marito: “Tu hai avuto la fortuna di giocare sia nel Barcellona che nel Milan. Le migliori squadre di Spagna e Italia, e questa è quella che mi più piace“. Ecco il video: