Ibrahimovic alla BBC: “Siamo in un momento di forma incredibile, ma non abbiamo vinto niente”

MILANO – Ai microfoni della BBC è intervenuto il centravanti del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole:

“Andrò avanti fino al momento in cui non potrò più fare ciò che sto facendo adesso. Io devo soltanto mantenermi in forma fisicamente, il resto viene da sé. Siamo in un momento di forma incredibile, stiamo facendo benissimo. Ma ancora non abbiamo vinto niente, dobbiamo ricordarcelo. La prima volta che sono venuto al Milan arrivai in un club che lottava per il titolo, la seconda volta sono venuto per riportare il club e la squadra al top, il luogo a cui appartengono. E’ una sfida diversa, una sfida che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena ed è lì che mi sento vivo. Se riesco ad avere successo e se sono in grado di fare quello che penso di poter fare, il feedback è fantastico, la sensazione è incredibile perché è un traguardo più grande che arrivare ad un top team che è già al top. Sono molto motivato”.