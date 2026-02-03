Milan, Parla Fedele: “Ibra? Vi dico che…” Le parole

Con l'arrivo di Comvest qualcosa potrebbe cambiare all'interno della dirigenza rossonera: L'analisi di Furio Fedele

Furio Fedele, ex giornalista storico del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al mercato invernale del Milan, e non solo:

Prima dell’inizio del mercato, Elliott ha lasciato il Milan e Comvest è entrato in scena.

“Te la metto così. Trovo complicato comprendere le strategie di queste proprietà americane. È evidente che non vogliono subire perdite, ma mirano a incrementare i profitti, quindi la logica è puramente economica e non sempre sportiva. Detto questo, sono interessato a capire quali siano le intenzioni di Cardinale, tornato a Milanello dopo un periodo di assenza. Ho l’impressione che la figura di Ibrahimovic verrà rilanciata all’interno della società, e ho letto che Furlani dovrebbe continuare a far parte del club. . mi domando come possa rimanere nonostante il cambio di proprietà. . “

La situazione Mateta sembra complicata?

“Ma no, va bene così. Non è la prima volta che ciò accade; anche con Boniface il Milan preferì assicurarsi con degli accertamenti medici prima di concludere l’affare, e si è rivelato un passo azzeccato. Il problema è un altro: dopo il fallimento dell’affare Mateta, il Milan avrebbe dovuto avere un’alternativa, B o C, ma ancora una volta ci troviamo in una situazione di emergenza. “