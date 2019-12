Ibra al Milan, ci (ri)siamo quasi: arriva il 30 dicembre?

Ibra al Milan, le novità

MILANO – Nonostante le due settimane passate avevano fornito dei segnali negativi, in queste ultime ore si è riaperta – probabilmente in maniera definitiva – la trattativa che dovrebbe portare Zlatan Ibrahimovic al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Maldini e Boban hanno contattato personalmente lo svedese, senza la mediazione dell’agente Raiola; stessa offerta contrattuale di inizio mese (2 milioni per sei mesi), ma con la promessa di prolungamento per la prossima stagione se in questi sei mesi verranno centrati obiettivi personali e di squadra molto più abbordabili della conquista della Champions.

30 DICEMBRE – Se tutto, dunque, andrà come previsto, Zlatan Ibrahimovic sarà a Milanello il prossimo 30 dicembre, quando la squadra riprenderà gli allenamenti. Per ritrovare la miglior condizione, però, saranno necessarie almeno tre settimane.