Mundo Deportivo: Milan in pole per Todibo del Barcellona

Milan, le ultime su Todibo

MILANO – Il Barcellona ha deciso di cedere Jean-Clair Todibo, in modo da farlo giocare con più continuità rispetto alle misere tre presenze messe a referto in questa stagione con la maglia blaugrana. Secondo quanto riportano i colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, il Milan è in pole per l’acquisto del difensore classe 1999, nonostante la concorrenza del Bayer Leverkusen sia agguerrita; i tedeschi, infatti, potrebbero garantirgli – come preferirebbe anche il Barcellona – di giocare l’Europa League. Il difensore francese si è preso un paio di settimane prima di decidere cosa è meglio per il suo futuro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live