Milan, Punteggio migliorato! I dati a confronto

Rispetto alla scorsa stagione il Milan di Allegri sta viaggiando su tutt'altri livelli in termini di rendimento e punti

Massimiliano Allegri sta cambiando le cose. Che si parli di gioco spettacolare o no, di risultati o meno, di fortuna o meno, osserviamo i risultati che sono quelli che non ingannano mai. Attualmente il Milan ha 15 punti in più rispetto alla stessa fase della stagione precedente. Lo scorso anno, con Sergio Conceicao al comando, il totale era di 31 punti: oggi il bottino è di 46. Tutto nasce da una serie di 20 partite senza sconfitte, che è iniziata alla prima giornata contro la Cremonese.

In aggiunta, oggi il Milan può vantarsi (di fronte alla maggior parte) in due aspetti fondamentali: i rossoneri posseggono il secondo attacco più prolifico e la seconda difesa più solida. Finora, gli uomini di Max Allegri hanno realizzato 34 gol, secondi solo ai 44 dell’Inter, mentre l’anno scorso erano 30 dopo 21 partite.

La rete del Diavolo, invece, è stata battuta 16 volte: solo la Roma ha fatto meglio, con solo 12 gol subiti in questo campionato. Lo scorso anno, dopo 21 partite, il Milan aveva ricevuto 23 reti.