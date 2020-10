I 30 giorni di Hauge: dal colpo di fulmine al primo gol in rossonero

MILANO – Una storia d’amore iniziata con le negazioni di rito da parte di Massara che, ai microfoni di Sky, aveva negato l’interesse del club per Hauge per poi ingaggiarlo due giorni dopo. Jens Petter Hauge ha fatto innamorare definitivamente il club rossonero il 24 settembre, durante i preliminari di Europa League quando il suo ex club, il Bodo/Glimt, ha affrontato il club di via Aldo Rossi a San Siro, match nel quale il norvegese ha trovato anche la via del gol. Era il 24 settembre. Il primo ottobre, poi, il classe ’99, è stato ufficializzato il suo arrivo all’ombra del Duomo per esordire, con la sua nuova squadra tre giorni dopo, nel match vinto 3 a 0 contro lo Spezia. E ieri, il 22 ottobre, in meno di un mese, anche il primo gol con il Milan. In 28 giorni Hauge si è conquistato la stima di Pioli e dei tifosi.