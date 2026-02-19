Milan, Hojlund non esclude nessuno dalla corsa al titolo

L'attaccante di Antonio Conte ha parlato della sfida Scudetto che rimane molto accesa sebbene l'Inter sia in netto vantaggio

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni a una settimana dalla sfida contro la sua precedente squadra, l’Atalanta. Ha dichiarato: “L’Atalanta occupa un posto speciale nel mio cuore, ho trascorso una stagione memorabile. Tuttavia, ora è Napoli la mia vera passione. Sto vivendo intensamente quest’anno e siamo consapevoli che ci aspetta un incontro cruciale, sia per noi sia per loro. E daremo tutto per vincere, come facciamo in ogni partita. Come sono cambiato? Sono diventato più maturo, più robusto fisicamente e il mio modo di giocare è notevolmente migliorato. Quando ero a Bergamo, ero impaziente e volevo raggiungere risultati subito. Mi affannavo continuamente, come se non avessi seconde opportunità. Oggi riesco a gestire meglio le mie forze”.

Le differenze tra Italia e Inghilterra?

“In Italia, quasi tutti adottano la marcatura a uomo, mentre in Premier League si è sempre in fase di attacco e contropiede. Qui si valorizza chi ha più forza fisica e chi sa correre meglio. In Italia, invece, tutto è più concentrato sulla tattica”.

Sullo Scudetto:

“Ci sono ancora 39 punti da conquistare, un bel bottino. E per me sarebbe un errore escludere già il Milan dalla corsa. Nulla è predeterminato, tutto può ancora accadere, perché anche gli altri possono affrontare gli stessi infortuni che abbiamo avuto. Però l’Inter è nettamente in vantaggio, ha un ottimo tecnico e una squadra eccezionale”.