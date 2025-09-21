Hernanes: "Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina"
Stefania Palminteri
milano
21 Settembre, 10:00
Hernanes è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del match di ieri tra Udinese e Milan terminato 0 a 3

Hernanes ha parlato nel post partita di UdineseMilan 0-3 su DAZN:

“Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina, il pezzo più completo. Crea gioco, i suoi numeri in fase di finalizzazione parlano. È anche il pezzo più importante, adatto a proteggere il re: dimostra il suo sacrificio nella fase di non possesso. Infatti il secondo gol nasce da una sua mezza palla rubata. Adesso è supportato da due cavalli, che negli scacchi non hanno solo forza bruta ma possono fare qualcosa di diverso: saltano la linea e con i loro movimenti imprevedibili rompono gli equilibri e portano la squadra a salire e respirare. Il re in questo momento è Allegri. I cavalli sono Modric e Rabiot. Perché con la loro gestione del pallone, la loro tecnica, riescono a trovare sempre tra le linee una giocata per far salire la squadra”.

