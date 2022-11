Milan, casa Hernandez: dall’infortunio di Lucas all’assist di Theo

Ennesima perdita per il ct francese che nella vittoria di ieri contro l'Australia perde Lucas Hernandez. Mondiale già concluso per lui e rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo Benzema, Kantè, Maignan e Pogba la lista degli indisponibili per Deschamps si allunga. Dall'azione che causa l'infortunio del numero 22 scaturisce il gol di Goodwin che porta in vantaggio i suoi. L'esperienza di Lucas al mondiale non è durata nemmeno un quarto d'ora. Il terzino del Bayern Monaco esce zoppicando dal campo e quasi in lacrime.