Hauge al Milan, è fatta: i dettagli dell’operazione

Hauge al Milan, è fatta

MILANO – Il Milan ha, di fatto, chiuso l’operazione che porterà il talento norvegese Hauge in rossonero: il classe 1999 approderà in Italia tra domani e giovedì per sostenere le visite mediche e firmate, di conseguenza, il contratto con il club di via Aldo Rossi. Il costo dell’operazione è di circa 4 milioni di euro.