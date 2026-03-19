Milan, Guidi spiega come arrivare a Goretzka: il punto

Il centrocampista del Bayern ha un contratto in scadenza a Giugno 2026 e il Milan potrebbe presentare un'offerta

Marco Guidi, un giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al mercato dei trasferimenti del Milan: “Serve una mezzala destra con esperienza internazionale, trofei da mostrare e capacità di leadership; è necessario un difensore già esperto della Serie A, in grado di giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Queste, insieme al centravanti, sono le principali necessità per il prossimo mercato del Milan, che si prepara a tornare a disputare la Champions League secondo i piani di via Aldo Rossi. La rosa dovrà essere amplificata in termini numerici per affrontare gli impegni della stagione, ma l’intento è anche migliorare la qualità in alcuni reparti”.

“Per quanto riguarda il centrocampo, un nome di spicco è Leon Goretzka del Bayern Monaco. Ha alzato 17 trofei nella sua carriera, compresi quelli con la nazionale. La sua esperienza e la capacità di giocare per vincere sono considerati elementi chiave da Massimiliano Allegri per aumentare la personalità del team. Infatti, un centrocampo composto da Goretzka, Modric e Rabiot sarebbe davvero raro in Italia, perlomeno per quanto riguarda i trofei conquistati. Il contratto del centrocampista del Bayern scade a giugno e il club ha già comunicato che se ne andrà a fine stagione. Pertanto, è libero di negoziare con altre squadre. Il Milan è interessato, ma non sarà un’operazione semplice. Goretzka ha un ingaggio attuale di 7 milioni di euro netti e, chiaramente, è nel mirino di altre squadre, tra cui la Juventus. D’altro canto, il Diavolo ha in mente di offrirgli un contratto di tre anni a 5 milioni più bonus, in linea con i giocatori più remunerati della squadra”.