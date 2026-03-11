IlMilanista.it
Milan, Guida dirigerà contro la Lazio: le designazioni

Lorenzo Focolari – 11 Marzo, 16:06

Il prossimo match contro la Lazio sarà diretto dall'arbitro Guida: ecco i nomi della sestina completa per Domenica

Tutte le assegnazioni arbitrali per il 29° turno di Serie A Enilive, che si svolgerà da venerdì 13 marzo a lunedì 16 marzo.

TORINO – PARMA Venerdì 13/03 ore 20. 45

MARESCA

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MUCERA

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

INTER – ATALANTA Sabato 14/03 ore 15. 00

MANGANIELLO

PASSERO – ROSSI L.

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI

NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 ore 18. 00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 ore 20. 45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: RAPUANO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI

H. VERONA – GENOA ore 12. 30

MARCHETTI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA

PISA – CAGLIARI ore 15. 00

LA PENNA

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

SASSUOLO – BOLOGNA ore 15. 00

BONACINA

DEI GIUDICI – FONTEMURATO

IV: MARINELLI

VAR: SERRA

AVAR: PEZZUTO

COMO – ROMA ore 18. 00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – MILAN ore 20. 45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 ore 20. 45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV: SACCHI J. L.

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO