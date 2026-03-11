Milan, Guida dirigerà contro la Lazio: le designazioni

Tutte le assegnazioni arbitrali per il 29° turno di Serie A Enilive, che si svolgerà da venerdì 13 marzo a lunedì 16 marzo.
TORINO – PARMA Venerdì 13/03 ore 20. 45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Sabato 14/03 ore 15. 00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 ore 18. 00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 ore 20. 45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA – GENOA ore 12. 30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI ore 15. 00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA ore 15. 00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROMA ore 18. 00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN ore 20. 45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 ore 20. 45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J. L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO