Milan, Gozzini su Jimenez: “Più utile da lontano…” Le parole

L'ex esterno del Milan verrà riscattato quasi sicuramente dal Bournemouth così da poter far incassare qualcosa ai rossoneri

Alessandra Gozzini, reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo al futuro di Alex Jimenez: “Anche durante il fine settimana senza partite, il Milan ha avuto motivo di celebrare: le novità dalla Premier, relative alla diciottesima apparizione di Alex Jimenez con il Bournemouth, hanno attivato la clausola di acquisto obbligatoria”.

“Queste apparizioni dovevano durare almeno 45 minuti e così è stato: Jimenez, che si è dimostrato troppo indisciplinato per Max, ha avuto un ruolo significativo da lontano. Gli inglesi hanno investito 19 milioni e mezzo più oltre cinque in bonus, che dovranno però essere divisi equamente con il Real Madrid, che lo aveva ceduto al Milan nell’estate del 2023. Comunque, porta con sé una cifra di circa dieci milioni”.