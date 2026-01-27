Mercato Milan – Soffiato Goretzka? La concorrenza

Il Milan aveva inserito nel proprio mirino Leon Goretzka in vista della prossima finestra di mercato estiva del 2026

Un top come Leon Goretzka è uno di quei profili molto richiesti in qualsiasi tipo di mercato. Il Milan aveva intravisto una possibilità abbastanza concreta per il centrocampista del Bayern Monaco. Alcuni hanno parlato di un possibile all-in pur di arrivare al giocatore con sicurezza.

Matteo Moretto riporta che, nelle ultime ore, l’Atletico Madrid ha nuovamente contattato Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è tra i giocatori che attraggono anche l’interesse del Milan.

Il giornalista ha spiegato che il club iberico ha avuto nuovi colloqui con il calciatore del Bayern Monaco nelle ultime ore. Questo porta il Milan a prendere una decisone concreta nelle prossime settimane se davvero c’è la volontà di tentare un super colpo come questo.