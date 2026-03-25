Milan, Nessun rossonero tra gli azzurri: L’analisi di Vocalelli

Tra i convocati di Gattuso ha stupito come non vi sia nessun nome dei giocatori del Milan in occasione della gara contro l'Irlanda del Nord

Il giornalista Alessandro Vocalelli, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo ai giocatori del Milan convocati in Nazionale: “I tempi stanno evolvendo e la Nazionale riflette queste evoluzioni. In passato, c’erano le squadre di riferimento che tradizionalmente fornivano il maggior numero di calciatori alla Nazionale. A volte si è anche andati oltre, con i famosi blocchi: squadre praticamente intere venivano trasferite in azzurro. Era una scorciatoia, forse, per quegli allenatori che preferivano una via più sicura, riducendo al minimo i problemi legati alla creazione e all’unità di un gruppo eterogeneo. Oggi la forte presenza di calciatori stranieri rende impossibile anche solo immaginare una situazione del genere.”

“Tuttavia, è sorprendente notare che tra i 28 convocati di Gattuso per i playoff, che ci devono guidare verso il Mondiale, non ci sia nemmeno un calciatore del Milan. Ci sono giocatori della Juventus, dell’Inter, dell’Atalanta, della Roma, del Napoli, del Cagliari, della Fiorentina e una buona rappresentanza di atleti attualmente all’estero, non solo in Premier League, ma nessun rossonero. Riflettendo, risulta paradossale che un allenatore molto legato all’immagine del Milan, come Gattuso, che ha incarnato il carattere e il cuore del club in anni di vittorie, non sia riuscito a infondere nemmeno un piccolo tocco rossonero alla “sua” squadra. “

Gli italiani nel Milan

Bisogna anche ricordare che i giocatori del Milan italiani non sono così tanti. Bartesaghi andrà con gli Azzurrini pertanto, fatti i dovuti conti, i giocatori a disposizione sarebbe potuti essere: Terracciano un portiere abile ma non utile vista la moltitudine di ultimi difensori già presenti. Matteo Gabbia è ancora ai box a causa di un infortunio. Sala e Sardo non hanno ancora i requisiti adatti per la Nazionale Maggiore mentre Ricci avrebbe potuto giocarsi la convocazione. Infine Borsani e Castiello versano nella stessa situazione di Sardo e Sala. Ciò che viene da pensare è non tanto di ritoccare la nazionale azzurra con un giocatore del Milan papabile (Ricci), bensì servirebbe un mercato che miri ad acquistare e/o a potenziare i numerosi talenti italiani presenti nel Milan.