Mercato Milan – Nuovo difensore per Giugno? Il nome

Il mercato del Milan ha già gli occhi rivolti verso la prossima finestra estiva del 2026: c’è un difensore di un top club sulla lista

Intervenendo a SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha commentato l’interesse del Milan per Mario Gila, difensore della Lazio: “Il Milan non sembra realmente puntare su Gila della Lazio. Il giocatore spagnolo è molto apprezzato, e in Spagna si parla di un’intesa già raggiunta per 20 milioni, di cui 10 verrebbero destinati al Real Madrid che nel 2022 ha venduto il calciatore ai biancocelesti per 6 milioni, ottenendo il 50% sulla futura vendita. Sarà interessante vedere se, negli ultimi giorni di mercato invernale, il Milan tenterà di portarlo a Milanello adesso”.

Mario Gila, difensore nato nel 2000 e attualmente in forza alla Lazio, è un obiettivo del Milan per la prossima stagione: il club rossonero è disposto a offrirgli 20 milioni di euro per garantirsi il suo cartellino dal team di Claudio Lotito. Questa notizia è stata riportata da AS, che ha spiegato come le due società siano in fase di trattativa e stiano concludendo l’accordo. Il rinomato quotidiano spagnolo aggiunge che il 50% della somma del trasferimento sarà destinato al Real Madrid, ex squadra del difensore.