Gimenez a caccia del primo gol stagionale stasera contro l'Udinese
Riccardo Focolari
Milano
20 Settembre, 17:31
Santiago Gimenez
Il Milan aspetta Santiago Gimenez: Allegri conferma la fiducia al Bebote. Il numero 7 rossonero ha bisogno di sbloccarsi

Il Milan torna in campo stasera contro l’Udinese e, salvo sorprese, Massimiliano Allegri darà ancora fiducia al suo attaccante Santiago Gimenez. L’estate del Bebote è stata movimentata, con tante voci di mercato e dubbi sul suo futuro, ma alla fine la decisione è stata quella di restare in rossonero. Nelle prime uscite si è visto un giocatore generoso, che ha lottato tanto per la squadra, ma meno lucido del solito sotto porta, forse frenato dalla pressione e da un po’ di ansia da gol.

La fiducia di Allegri nel suo numero 7

Oggi il peggio sembra alle spalle e Gimenez vuole prendersi il Milan a suon di reti e stasera avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore. Anche l’allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha ribadito il proprio sostegno e tutta la sua fiducia nell’attaccante messicano:
“Ha avuto tante occasioni contro il Bologna, però mi è piaciuto perché ha lottato per i suoi compagni e corso molto, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e i gol li farà”.

