Milan, Gila ad un passo! Le ultime di mercato

I rossoneri si muovono in direzione Mario Gila, difensore centrale della Lazio. Lo spagnolo è ad un passo dal Milan

Mario Gila

L’intesa tra Milan e Lazio per Mario Gila sembra essere molto vicina. Nato nel 2000, il giocatore ha un contratto che scade il 30 giugno 2027, e negli ultimi mesi non ci sono stati progressi sul suo rinnovo con la squadra biancoceleste. Questo ha portato diversi club di alto livello europei a interessarsi al difensore spagnolo.

La strategia del Milan

Il Milan lo ritiene il rinforzo perfetto per la difesa a tre di Massimiliano Allegri e ha lavorato intensamente negli ultimi tempi per raggiungere un accordo con Lotito. Quest’ultimo dovrà infatti versare il 50% del guadagno derivante dalla vendita al Real Madrid, club dove il difensore è cresciuto e che ha mantenuto una percentuale importante sulla futura vendita del suo cartellino. La squadra rossonera desidera concludere l’operazione e garantire per l’estate un difensore di sicura affidabilità.

Le opportunità

Il Milan vuole cercare in tutti i modi di rinnovare la difesa con elementi che possano dare una nuova vitalità. Mario Gila rappresenterebbe una pedina per un eventuale turnover (a causa delle possibili coppe) oppure un punto di partenza da cui poter fondare la difesa. L’esperienza per affrontare sia il campionato che le coppe europee non manca al difensore spagnolo che però dovrebbe soltanto fare i conti con la realtà rossonera. La pressione tende a salire vertiginosamente man mano che la possibilità di alzare più trofei si fa sempre più vicina. Riuscirebbe Gila ad essere decisivo in questo senso oppure servirà molto lavoro da parte di Max (se rimarrà alla guida del Milan) per poter suggellare una difesa già collaudata e difficilmente penetrabile?