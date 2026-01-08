Milan-Genoa | Matri nel pre gara: “Stasera è cruciale…”

Alessandro Matri ha commentato le possibilità del Milan questa sera in ottica campionato per la lotta al vertice

Alessandro Matri, presente su DAZN prima della partita tra Milan e Genoa, discute dell’importanza della sfida di questa sera per la squadra di Allegri, che sorprendentemente è in corsa per il titolo, dopo aver chiuso all’ottavo posto nella scorsa stagione. In una conferenza stampa, Allegri ha menzionato che la soglia per vincere il campionato è tra gli 86 e gli 88 punti.

“Sappiamo quanto al mister piaccia riferirsi a numeri e divertirsi con le sue affermazioni. Oggi è cruciale; se vincono stasera, saranno a -1 dall’Inter e a +5 dalla Champions. Sarebbe un grande progresso, considerando l’errore del Napoli. ”

Non perdetevi assolutamente il live della gara sul nostro sito