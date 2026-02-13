IlMilanista.it
Pubblicità

Pisa-Milan | LIVE 1-2: Modric riporta davanti i rossoneri

Lorenzo Focolari – 13 Febbraio, 20:47

Inizia la partita tra Pisa e Milan all'Arena Garibaldi: la gara è valida per l'anticipo della giornata di Serie A

90+4 – Termina la partita 1 a 2 per il Milan

90 – Giallo per Rabiot che poi prende rosso per delle proteste di troppo

87′- Giallo per Bartesaghi

86′- Dentro Leris e Piccinini per il Pisa, fuori Toure e Moreo

84′- GOAL! Luka Modric entra in area di rigore a tutta velocità, prende la palla da Ricci e con un tocco sotto segna la rete del vantaggio

80′- Fullkrug calcia di prima intenzione su cross di Ricci, palla fuori di poco

77′- Fuori Athekame dentro Pulisic

72′- Fuori Fofana, dentro Ricci

71′- Fuori Loftus-Cheek dentro Leao

70′- GOAL! Pareggia il Pisa con Loyola. 1-1

55′- Cambi per il Pisa. dentro Akinsanmiro e Iling-Junior, fuori Tramoni e Aebischer

54′- Fullkrug sbaglia dagli undici metri

53′- Pavlovic entra in area di rigore e riesce a prendersi un calcio di rigore

45′- Dentro Fullkrug, fuori Nkunku

 

Secondo tempo

 

45′- Fine primo tempo

39′- GOAL! Loftus Cheek stacca di testa al primo tiro in porta e mette la freccia davanti: 0-1

29′- Stoijkovic si è ritrovato in area di rigore, calcia è Maignan sventa tutto

19′- La gara è in stallo sebbene i rossoneri stiano provando a trovare gli spazi

1′- Inizia la gara tra Pisa e Milan

Primo tempo

 