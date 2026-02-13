Pisa-Milan | LIVE 1-2: Modric riporta davanti i rossoneri

90+4 – Termina la partita 1 a 2 per il Milan
90 – Giallo per Rabiot che poi prende rosso per delle proteste di troppo
87′- Giallo per Bartesaghi
86′- Dentro Leris e Piccinini per il Pisa, fuori Toure e Moreo
84′- GOAL! Luka Modric entra in area di rigore a tutta velocità, prende la palla da Ricci e con un tocco sotto segna la rete del vantaggio
80′- Fullkrug calcia di prima intenzione su cross di Ricci, palla fuori di poco
77′- Fuori Athekame dentro Pulisic
72′- Fuori Fofana, dentro Ricci
71′- Fuori Loftus-Cheek dentro Leao
70′- GOAL! Pareggia il Pisa con Loyola. 1-1
55′- Cambi per il Pisa. dentro Akinsanmiro e Iling-Junior, fuori Tramoni e Aebischer
54′- Fullkrug sbaglia dagli undici metri
53′- Pavlovic entra in area di rigore e riesce a prendersi un calcio di rigore
45′- Dentro Fullkrug, fuori Nkunku
Secondo tempo
45′- Fine primo tempo
39′- GOAL! Loftus Cheek stacca di testa al primo tiro in porta e mette la freccia davanti: 0-1
29′- Stoijkovic si è ritrovato in area di rigore, calcia è Maignan sventa tutto
19′- La gara è in stallo sebbene i rossoneri stiano provando a trovare gli spazi
1′- Inizia la gara tra Pisa e Milan
Primo tempo