G.Galli: “Allegri? Io credo che sia un fenomeno”

Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni del canale YouTube di Carlo Pellegatti in cui ha parlato di Massimiliano Allegri

“Penso che sia un fenomeno, sento tanti detrattori, questi filosofi che parlando di bellezza del calcio, come se fosse legato solo alla bellezza. E’ solo una delle componenti, non quella fondamentale. La Coppa dei Campioni l’ha vinta Mourinho, Di Matteo, Klopp, Guardiola, Sacchi. Se ci fosse uno stile di gioco per vincere, tutti lo seguirebbero. Conta capire i tuoi calciatori e metterli nei ruoli in cui possono darti il contributo, senza forzature tattiche. Altrimenti si sblocca il talento, si toglie l’iniziativa. Di Allegri mi piacciono due cose: ha ridato certezze alla difesa, ha trovato tre interpreti, e sono felicissimo per Gabbia. Umile, mite, ha il Milan nel cuore e vederlo protagonista mi fa piacere”.