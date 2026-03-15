Oggi in campo il Milan Futuro: i dettagli

Oggi pomeriggio, i ragazzi guidati da Mister Oddo scenderanno in campo alle 14:30 presso lo stadio Comunale San Contardo di Broni, per affrontare l’Oltrepò, attualmente ottavo in classifica e distante 5 punti dai rossoneri. Qui di seguito la situazione nel girone B di Serie D.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 53
Casatese Merate 43
Villa Valle 43
Chievo Verona 43
Milan Futuro 42
Brusaporto 42
Leon 39
Oltrepò (-3) 37
Virtus Ciserano Bergamo 36
Scanzorosciate 36
Castellanzese 35
Caldiero Terme 35
Real Calepina 33
Breno 29
Varesina 24
Pavia 24
Nuova Sondrio 19
Vogherese (-6) 8