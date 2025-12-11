Furlani: “Vestire la maglia del Milan richiede carattere e disciplina”

Le parole dell’AD Giorgio Furlani alla festa di Natale del settore giovanile del Milan: "il cuore pulsante del nostro progetto".

Ieri a San Siro ha avuto luogo la consueta festa di Natale dedicata al vivaio del Milan. All’evento erano presenti ovviamente tutte le squadre del settore giovanile, la dirigenza e anche mister Allegri insieme ad alcuni giocatori della Prima Squadra, tra cui Leao, Modric, Maignan, Gabbia, Saelemaekers, Bartesaghi e Loftus-Cheek. L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ad un certo punto ha preso la parola e con un breve intervento ha sottolinetao l’importanza del settore giovanile nel progetto del club. Ecco che cosa ha detto.

Il valore del settore giovanile secondo l’AD rossonero

“Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua, nel Settore Giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate.

Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori: staff, magazzinieri, accompagnatori. Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri.

E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo.

E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori“.