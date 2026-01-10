Fullkrug: “Giocare al Milan è magia, sono grato di essere qui”

Niclas Fullkrug si presenta al Milan, le prime parole del nuovo attaccante rossonero: l’arrivo, la scelta della 9 e gli obiettivi.

Il nuovo acquisto rossonero Niclas Fullkrug è arrivato al Milan già da un paio di settimane e ha anche esordito con la maglia rossonera, sia a Cagliari che nella scorsa gara a San Siro contro il Genoa, ma è stato presentato ufficialmente soltanto ieri. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, le prime della sua avventura rossonera: queste le parole sull’arrivo al Milan e non solo.

Le parole di Fullkrug

Se sia il momento giusto per arrivare al Milan:

“Penso che la squadra che ho trovato è una squadra che ha già enormi qualità. Un gruppo sano, unito, con energia a livelli altissimi. Mi ha quasi spaventato in positivo quanto è forte questa energia dopo che abbiamo vinto a Cagliari. Col mio carattere penso di potermi inserire molto bene e aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. È un momento ideale per il mio arrivo al Milan”.

Sull’arrivo in squadra e la scelta della 9:

“La squadra mi ha aiutato molto ad inserirmi, c’è un’unione enorme e sono stato accolto benissimo, è stato facile sin dai primi allenamenti. Il numero 9 per me è sinonimo di gol, non l’ho scelto spesso, l’ho usato solo in Nazionale. Non ho idoli in particolare, ma so che qui al Milan ci sono stati grandi giocatori che hanno indossato questa maglia e spero di esserne all’altezza”.

Su San Siro:

“Due anni fa ci ho giocato con il Borussia Dortmund e avevo avuto un’anteprima di cosa significhi giocarci. È bellissimo giocarci con la maglia del Milan, questo è un club che ha un’aura magica intorno a sé, giocare al Milan è magia, sono grato di essere qui. I tifosi mi hanno accolto in maniera molto calorosa e mi hanno regalato un benvenuto magnifico, mi sarebbe piaciuto segnare e vincere”.

Su che cosa può dare al Milan:

“Avevo visto diverse partite del Milan prima di arrivare, seguo la Serie A da anni. Ero consapevole del modo di giocare di questa squadra e di come potessi aiutarli. La qualità è enorme nel nostro reparto offensivo con Leao, Pulisic e Nkunku. Penso di poter portare presenza fisica, possibilità di occupare l’area. Aiuterò la squadra in queste situazioni. In queste due prime partite ho capito che dovrò sgomitare con i difensori, sono pronto a sacrificarmi per la squadra anche con dei duelli scomodi”.